Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: Многие говорят, что с меня как с гуся вода
Подвел итоги игры с Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" одержал победу со счетом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ против "Брентфорда".
После матча главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды:
"Мы разочарованы началом сезона, но когда показываешь такую игру, как сегодня, и побеждаешь, атмосфера в команде улучшается. Однако это лишь одна победа.
В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удалось. Во втором тайме все изменилось, мы продемонстрировали единство, решительный настрой и забили два замечательных гола. После забитого мяча все радовались. Было видно, как растет мотивация и уверенность. Именно этого команде и нужно.
Многие говорят, что с меня как с гуся вода. Я справлюсь. А футболистам следует думать только об игре команды, о правильной трудовой этике и о том, чтобы отдавать все силы".
Добавим, что после победы "красные дьяволы" с 14-го места переместились на 11-е в турнирной таблице АПЛ. Их следующий матч состоится в Лиге Европы против "Фенербахче".
Популярное сейчас
- АПЛ. Борнмут – Арсенал 2:0. Вишни вместе с Забарным наносят канонирам первое поражение в сезоне
- Бундеслига. Бавария – Штутгарт 4:0. Его величество Харри Кейн
- Динамо лидирует, Полесье теряет позиции. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции