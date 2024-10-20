Тен Хаг: Многие говорят, что с меня как с гуся вода

"Манчестер Юнайтед" одержал победу со счетом 2:1 в матче 8-го тура АПЛ против "Брентфорда".

После матча главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг прокомментировал игру своей команды:

"Мы разочарованы началом сезона, но когда показываешь такую игру, как сегодня, и побеждаешь, атмосфера в команде улучшается. Однако это лишь одна победа.

В первом тайме у нас были хорошие моменты, но забить не удалось. Во втором тайме все изменилось, мы продемонстрировали единство, решительный настрой и забили два замечательных гола. После забитого мяча все радовались. Было видно, как растет мотивация и уверенность. Именно этого команде и нужно.

Многие говорят, что с меня как с гуся вода. Я справлюсь. А футболистам следует думать только об игре команды, о правильной трудовой этике и о том, чтобы отдавать все силы".