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Манчестер Юнайтед прервал серию без побед. Известно, сколько времени она продолжалась

Англия
Обновлено

Последний раз МЮ выигрывали 17 сентября

Манчестер Юнайтед прервал серию без побед. Известно, сколько времени она продолжалась

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Манчестер Юнайтед" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ.

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Для "МЮ" эта победа стала первой с 17 сентября, до вчерашнего матча манкунианцы в чемпионате Англии и Лиге Европы имели четыре ничьи и одно поражение.

Напомним, 24 октября "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Фенербахче", который возглавляет бывший тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

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Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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