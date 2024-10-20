Манчестер Юнайтед прервал серию без побед. Известно, сколько времени она продолжалась

Вчера "Манчестер Юнайтед" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ.

Для "МЮ" эта победа стала первой с 17 сентября, до вчерашнего матча манкунианцы в чемпионате Англии и Лиге Европы имели четыре ничьи и одно поражение.

Напомним, 24 октября "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Фенербахче", который возглавляет бывший тренер "МЮ" Жозе Моуринью.