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Наконец красные дьяволы прервали серию без побед

Англия
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Последний раз МЮ выигрывали 17 сентября

Наконец красные дьяволы прервали серию без побед

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Манчестер Юнайтед" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ.

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Для "МЮ" это стала первая победа с 17 сентября, до вчерашнего матча манкунианцы в чемпионате Англии и Лиге Европы имели четыре ничьи и одно поражение.

Напомним, 24 октября "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Фенербахче", который возглавляет бывший тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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