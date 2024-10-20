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Наконец красные дьяволы прервали серию без побед
Последний раз МЮ выигрывали 17 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Юнайтед" одолел "Брентфорд" со счетом 2:1 в 8-м туре АПЛ.
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Для "МЮ" это стала первая победа с 17 сентября, до вчерашнего матча манкунианцы в чемпионате Англии и Лиге Европы имели четыре ничьи и одно поражение.
Напомним, 24 октября "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Фенербахче", который возглавляет бывший тренер "МЮ" Жозе Моуринью.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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