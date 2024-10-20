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Неожиданное поражение. Борнмут прервал победы Арсенала

Англия

Последнее поражение было в ЛЧ в сезоне 2023/24

Неожиданное поражение. Борнмут прервал победы Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в рамках 8-го тура АПЛ "Арсенал" уступил "Борнмуту" со счетом 0:2.

Читайте такжеАПЛ. Борнмут – Арсенал 2:0. Вишни вместе с Забарным наносят канонирам первое поражение в сезоне

Это поражение для "канониров" стало первым с апреля 2024 года, когда подопечные Артеты проиграли "Баварии" в Лиге чемпионов. С тех пор "Арсенал" имел 13 побед и 3 ничьи во всех турнирах до вчерашнего поражения.

Напомним, следующие матчи "Арсенала" пройдут против "Шахтера" 22 октября и "Ливерпуля" 27 октября.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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