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Неожиданное поражение. Борнмут прервал победы Арсенала
Последнее поражение было в ЛЧ в сезоне 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 8-го тура АПЛ "Арсенал" уступил "Борнмуту" со счетом 0:2.
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Это поражение для "канониров" стало первым с апреля 2024 года, когда подопечные Артеты проиграли "Баварии" в Лиге чемпионов. С тех пор "Арсенал" имел 13 побед и 3 ничьи во всех турнирах до вчерашнего поражения.
Напомним, следующие матчи "Арсенала" пройдут против "Шахтера" 22 октября и "Ливерпуля" 27 октября.
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