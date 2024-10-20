Полузащитник Вест Хэма пропустит матчи до конца ноября

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Мохаммед Кудус пропустит матчи до конца ноября.

Премьер-Лига дисквалифицировала игрока на 3 поединка. Таким образом, Кудус не поможет своей команде в матчах против "Манчестер Юнайтед", "Ноттингем Фореста" и "Эвертона"

"Мохаммед Кудус был первым, кто получил сегодня удаление на поле. Его удалили за агрессивное поведение после проверки VAR", - сообщила Премьер-Лига.

Поскольку в ноябре продолжится международный перерыв, то полузащитник не выйдет за "Вест Хэм" до 25 ноября. В тот день "Вест Хэм" сыграет с "Ньюкаслом".

Кудус в матче против "Тоттенхэма" отметился голом на 18 минуте. В конце матча, африканский полузащитник спровоцировал стычку между игроками обеих команд. Судья ему дал жёлтую карточку.

Однако, после вмешательства VAR игроку дали прямую красную карточку и удалили с поля. К слову, для игрока это первая прямая красная карточка в его карьере.

"Вест Хэм" проиграл "Тоттенхэму" со счётом 1:4 и занимает 15 место в турнирной таблице.Видеообзор матча смотрите на сайте.