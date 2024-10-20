Андони Ираола: Мы потеряли очки с Лестером, но вернули их в матче с Арсеналом

Главный тренер "Борнмута" Андони Ираола после матча с "Арсеналом" (2:0) поделился впечатлениями от поединка.

Старались забить при первой возможности, мы это сделали. До красной карточки мы играли хорошо. Это был уверенный матч и хорошая победа. Я думаю, что мы хорошо отыграли, против "Арсенала" с их выносливой полузащитой, у нас возникали сложные дуэли, - сказал тренер "Борнмута".

"Арсенал" в матче играл в меньшинстве с 30 минуты. "Борнмут", по словам тренера этим воспользовался.

"После того, как их осталось 10 мы начали играть увереннее. У нас появились шансы, которыми мы и воспользовались. Нам нужно было забивать, поскольку у них быстрые игроки, которые могли нам забить. Нужно было успокоить игру, попрессинговать и вынести мяч на их половину поля. Это стало нашим преимуществом. Мы играли хорошо на их половине поля", - заметил Ираола.

Также Ираола отметил важность замен и первого гола.

"Я всегда говорю, что завершение игры – это важный момент. Сегодня игра была другой и во втором мы выпустили игроков, которые были технично лучшими. Они хорошо забивают. И эти замены сработали. Наша цель была забить гол. Когда вы забиваете, у вас становится больше свободы. Да у нас могли быть контратаки, но первый гол – ключевой момент игры", - заметил тренер.

Наставник "Борнмута" заметил, что победа придала уверенности клубу перед сложным графиком.

"Конечно, это победа дала нам уверенность. У нас следующие матчи сложные. Мы должны показывать нашу уверенность и игру. Надеюсь мы выиграем эти матчи", - сказал Ираола.

В субботу "Борнмут" обыграл "Арсенал" в домашнем матче со счётом 2:0. Сейчас "вишеньки" на 10 месте в таблице с 11 очками. Лондонский клуб остался на третьем месте с 17 очками.