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Кейн: До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа

Англия

Доволен назначением Томаса Тухеля

Кейн: До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился своим мнением относительно назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

"Мы хотим играть в хороший футбол и получить трофей, которого ждали так долго. Сборная Англии сделала лучший выбор.

Тухель - фантастический тренер и человек. Он один из лучших, если говорить о турнирах. До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа. Но это очень интересное назначение", — цитирует Кейна Sky Sport.

Напомним, что Федерация футбола Англии объявила, что с 1 января 2025 года главным тренером национальной команды станет Томас Тухель.

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Англия Томас Тухель Харри Кейн
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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