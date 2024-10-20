Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кейн: До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа
Доволен назначением Томаса Тухеля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился своим мнением относительно назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.
"Мы хотим играть в хороший футбол и получить трофей, которого ждали так долго. Сборная Англии сделала лучший выбор.
Тухель - фантастический тренер и человек. Он один из лучших, если говорить о турнирах. До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа. Но это очень интересное назначение", — цитирует Кейна Sky Sport.
Напомним, что Федерация футбола Англии объявила, что с 1 января 2025 года главным тренером национальной команды станет Томас Тухель.
Популярное сейчас
- Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша
- Олег Голодюк: Только начинаю говорить о Рухе, и у меня сразу поднимается пульс
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Барселона хочет подписать двух игроков Челси
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции