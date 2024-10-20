Кейн: До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа

Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн поделился своим мнением относительно назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера сборной Англии.

"Мы хотим играть в хороший футбол и получить трофей, которого ждали так долго. Сборная Англии сделала лучший выбор.

Тухель - фантастический тренер и человек. Он один из лучших, если говорить о турнирах. До чемпионата мира еще далеко, и нам предстоит большая работа. Но это очень интересное назначение", — цитирует Кейна Sky Sport.