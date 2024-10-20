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Артета: Мы должны использовать боль поражения от Борнмута в матче ЛЧ
В соперниках – донецкий "Шахтер"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение своих подопечных в матче АПЛ против "Борнмута".
“Есть вещи, которые мы обсуждали по определенным темам, то, что произошло сегодня – это очень непредсказуемая вещь, когда вингер в одно касание отдает мяч центральному защитнику, а в 35 метрах от ворот возникает борьба. Это очень трудно спланировать, но, безусловно, мы должны играть 11 против 11, если мы хотим быть в той позиции, на которой мы хотим быть.
Очевидно, что у Салиба были лучшие намерения, он никогда не делал ничего подобного, он не делал этого даже намеренно. То, что произошло со вторым голом, тоже, к сожалению, произошло. Мы не смогли переломить ситуацию, что очень маловероятно, когда такое случается так часто, в третий раз в этом сезоне.
Мы сталкивались с этим дважды, мы справлялись с этим, хотя контекст был немного другой, потому что мы вели в счете. Но мы должны это принять, двигаться дальше и пережить эту боль, которую мы чувствуем сейчас, во вторник, это все.
Салиба нужно было принять решение за долю секунды, нападающий висел на спине. Очевидно, он не ожидал мяча, а потом вдруг идет к нему. Он принял решение, и все, арбитр решил дать желтую, а затем красную карточку.
Я не могу оценивать игру, когда ты играешь 60 минут вдесятером на выезде. Это что-то невозможно.
Как мы можем прийти в себя? Ну, опять же, использовать боль, которую мы чувствуем сейчас, матч во вторник – это лучший способ сделать это. Не нужно жалеть себя из-за того, что это произошло снова, трижды за восемь матчей, которые мы потеряли нашего капитана и одного из лучших игроков (Букайо Сака – прим.), а также Юрриена Тимбера и других. Это нас никуда не приведет.
Нужно сохранить энергию, эти ребята заслуживают этого тем, как они пытаются и хотят, мы снова выйдем на поле во вторник”, – сказал Артета.
"Арсенал" и "Шахтер" сыграют во вторник, 22 октября, в Лондоне в рамках третьего тура этапа лиги ЛЧ. За первые два матча "канониры" набрали четыре очка, а "горняки" - один пункт.
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