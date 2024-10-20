Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Мудрика уверен, что может выиграть Золотой мяч
Полузащитник Челси рассказал о попадании в шорт-лист премии
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" и одноклубник Михаила Мудрика Коул Палмер уверен, что может выиграть "Золотой мяч".
В интервью The Telegraph игрок признался, что это стало неожиданностью и он может получить награду.
Для меня стало неожиданностью, что меня признали на таком высоком уровне так рано в моей карьере. Это огромная честь. Победа была бы великолепна, и я верю, что благодаря упорному труду и последовательности я смогу этого добиться!, - сказал Палмер.
Источник напомнил футболисту, что лучший результат Фрэнка Лэмпарда в Премьер-лиге — 22 гола за сезон в составе "Челси". Игрок сборной Англии признался, что может побить этот рекорд, но уже, по его словам, вошёл в историю.
Это отличный результат. Я определённо стремлюсь к этому… и, может быть, даже к большему! Я всегда стремлюсь улучшить свой результат, и, думаю, я показал это, забив четыре гола в первом тайме [в матче против "Брайтона" в прошлом месяце]. Видимо, я вошёл в историю!, - сказал Палмер.
Также полузащитник "Челси" рассказал, что он дольше тренируется и визуализирует результаты.
"Я много работаю над завершением атак и штрафными. Иногда я пытаюсь представить сценарии до того, как они произойдут, но у меня всегда был природный инстинкт забивать голы", - заметил игрок "Челси".
Палмер вспомнил, что у него возникали трудности в начале карьеры. Но благодаря уверенности он продолжал стремиться к успеху.
"Были трудные моменты, особенно в начале моей карьеры, но я всегда верил в свои способности и продолжал стремиться к тому, чего, как я знал, я мог достичь", - сказал Палмер.
В этом сезоне Коул Палмер забил за "Челси" 6 голов и отдал 5 ассистов в 7 играх "Премьер-Лиги".
Церемония "Золотого мяча" состоится 28 октября.
Популярное сейчас
- Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша
- За сутки уничтожены 12 танков и 39 ББМ. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Бывшие нападающие сборной Англии считают, что Футбольная ассоциация подписала Тухеля из-за давления Манчестер Юнайтед
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев