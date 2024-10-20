Одноклубник Мудрика уверен, что может выиграть Золотой мяч

Полузащитник "Челси" и одноклубник Михаила Мудрика Коул Палмер уверен, что может выиграть "Золотой мяч".

В интервью The Telegraph игрок признался, что это стало неожиданностью и он может получить награду.

Для меня стало неожиданностью, что меня признали на таком высоком уровне так рано в моей карьере. Это огромная честь. Победа была бы великолепна, и я верю, что благодаря упорному труду и последовательности я смогу этого добиться!, - сказал Палмер.

Источник напомнил футболисту, что лучший результат Фрэнка Лэмпарда в Премьер-лиге — 22 гола за сезон в составе "Челси". Игрок сборной Англии признался, что может побить этот рекорд, но уже, по его словам, вошёл в историю.

Это отличный результат. Я определённо стремлюсь к этому… и, может быть, даже к большему! Я всегда стремлюсь улучшить свой результат, и, думаю, я показал это, забив четыре гола в первом тайме [в матче против "Брайтона" в прошлом месяце]. Видимо, я вошёл в историю!, - сказал Палмер.

Также полузащитник "Челси" рассказал, что он дольше тренируется и визуализирует результаты.

"Я много работаю над завершением атак и штрафными. Иногда я пытаюсь представить сценарии до того, как они произойдут, но у меня всегда был природный инстинкт забивать голы", - заметил игрок "Челси".

Палмер вспомнил, что у него возникали трудности в начале карьеры. Но благодаря уверенности он продолжал стремиться к успеху.

"Были трудные моменты, особенно в начале моей карьеры, но я всегда верил в свои способности и продолжал стремиться к тому, чего, как я знал, я мог достичь", - сказал Палмер.

В этом сезоне Коул Палмер забил за "Челси" 6 голов и отдал 5 ассистов в 7 играх "Премьер-Лиги".

Церемония "Золотого мяча" состоится 28 октября.