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"Я могу справиться с этим": тен Хаг – о слухах о назначении другого тренера в МЮ
Это облегчает ему работу
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о назначении на должность манкунианцев других наставников.
“То, что все об этом пишут, облегчает мне работу. Я могу справиться с этим.
У нас есть блестящие игроки; если вы настроены, то мы будем забивать голы и приносить победы. Этого все ожидают”, – сказал тен Хаг.
Вчера "Манчестер Юнайтед" победил впервые за месяц. В настоящее время подопечные тен Хага находятся на 11 месте АПЛ, имея в активе 11 очков за восемь туров.
Следующую встречу манкунианцы проведут в четверг 24 октября против "Фенербахче" в ЛЕ.
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