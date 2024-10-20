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"Я могу справиться с этим": тен Хаг – о слухах о назначении другого тренера в МЮ

Англия
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Это облегчает ему работу

"Я могу справиться с этим": тен Хаг – о слухах о назначении другого тренера в МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о назначении на должность манкунианцев других наставников.

“То, что все об этом пишут, облегчает мне работу. Я могу справиться с этим.

У нас есть блестящие игроки; если вы настроены, то мы будем забивать голы и приносить победы. Этого все ожидают”, – сказал тен Хаг.

Вчера "Манчестер Юнайтед" победил впервые за месяц. В настоящее время подопечные тен Хага находятся на 11 месте АПЛ, имея в активе 11 очков за восемь туров.

Следующую встречу манкунианцы проведут в четверг 24 октября против "Фенербахче" в ЛЕ.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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