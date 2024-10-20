  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета в 2024 году в рамках АПЛ проигрывал только тренерам, родившимся в одном регионе Испании
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета в 2024 году в рамках АПЛ проигрывал только тренерам, родившимся в одном регионе Испании

Англия

Не везет в игре с земляками

Артета в 2024 году в рамках АПЛ проигрывал только тренерам, родившимся в одном регионе Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Арсенал" в матче восьмого тура АПЛ проиграл "Борнмуту" в гостях. Это поражение для "канониров" в рамках чемпионата Англии было лишь вторым в 2024 году.

И второй раз испанского тренера победил уроженец Страны Басков, расположенной на севере Испании. Вчера это был Андони Ираола. А в апреле "Астон Вилла" с Унаи Эмери победила "Арсенал" на "Эмирейтс" с тем же счетом 2:0.

Сейчас "канониры" занимают третье место в АПЛ. Следующий матч в рамках чемпионата лондонцы проведут 27 октября против "Ливерпуля" дома.

По теме
yellow-arrow
Сандерленд сыграет против середняка Чемпионшипа: попал ли Русин в состав?
yellow-arrow
"Я могу справиться с этим": тен Хаг – о слухах о назначении другого тренера в МЮ
yellow-arrow
Чемпион против аутсайдера. Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча АПЛ
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Микель Артета Андони Ираола Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости