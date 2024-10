Артета в 2024 году в рамках АПЛ проигрывал только тренерам, родившимся в одном регионе Испании

Вчера "Арсенал" в матче восьмого тура АПЛ проиграл "Борнмуту" в гостях. Это поражение для "канониров" в рамках чемпионата Англии было лишь вторым в 2024 году.

И второй раз испанского тренера победил уроженец Страны Басков, расположенной на севере Испании. Вчера это был Андони Ираола. А в апреле "Астон Вилла" с Унаи Эмери победила "Арсенал" на "Эмирейтс" с тем же счетом 2:0.

The only two managers to win a Premier League game against Mikel Arteta in 2024 are Unai Emery and Andoni Iraola.



Basque Country only. ???? pic.twitter.com/xO34vGJXcs