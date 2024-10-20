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Челси сыграет против Ливерпуля. В старте ли Мудрик?

Англия
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Игрок в основном выходит на замены, но не в этот раз

Челси сыграет против Ливерпуля. В старте ли Мудрик?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на матч с "Ливерпулем".

О причинах отсутствия Мудрика не сообщается. К слову, это первый матч в сезоне, когда украинский полузащитник не попал в состав.

Напомним, что матч "Ливерпуль - Челси" начнётся в 18:30. UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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