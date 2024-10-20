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Челси сыграет против Ливерпуля. В старте ли Мудрик?
Игрок в основном выходит на замены, но не в этот раз
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на матч с "Ливерпулем".
Our Blues to face Liverpool. ????????#CFC | #LIVCHE pic.twitter.com/ZElUl1Vlq6— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2024
О причинах отсутствия Мудрика не сообщается. К слову, это первый матч в сезоне, когда украинский полузащитник не попал в состав.
Напомним, что матч "Ливерпуль - Челси" начнётся в 18:30. UA-Футбол проведёт текстовую трансляцию.
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