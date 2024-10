АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:2. Снова Стоунс спасает горожан за 10 секунд до завершения матча

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Была бы потеря очков против "Вулверхэмптона" провалом для "Манчестер Сити"? Очевидно, что да. "Горожане" ведут борьбу за титул и не выиграть у последней (уже на данный момент) команды в турнирной таблице – это "робингудство", которое может позже громко аукнуться. Однако все же "Сити" одержал волевую победу. И сделал это за несколько секунд до финального свистка в контраверсионном эпизоде.

Всё началось очень интересно. Хозяева уже на седьмой минуте воспользовались минимальными ошибками в обороне соперника. Гвардиол не до конца закрыл левый фланг, центральные защитники чуть не достали прострел Семеду. И с передачи португальца в касание забил Ларсен. Третий гол 24-летнего нападающего в АПЛ.

A Norwegian striker on-target in @Wolves v @ManCity, but not the one you might think... ????????????#WOLMCI pic.twitter.com/mzesom4fdg