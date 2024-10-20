АПЛ. Вулверхэмптон – Манчестер Сити 1:2. Снова Стоунс спасает горожан за 10 секунд до завершения матча

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Была бы потеря очков против "Вулверхэмптона" провалом для "Манчестер Сити"? Очевидно, что да. "Горожане" ведут борьбу за титул и не выиграть у последней (уже на данный момент) команды в турнирной таблице – это "робингудство", которое может позже громко аукнуться. Однако все же "Сити" одержал волевую победу. И сделал это за несколько секунд до финального свистка в контраверсионном эпизоде.

Всё началось очень интересно. Хозяева уже на седьмой минуте воспользовались минимальными ошибками в обороне соперника. Гвардиол не до конца закрыл левый фланг, центральные защитники чуть не достали прострел Семеду. И с передачи португальца в касание забил Ларсен. Третий гол 24-летнего нападающего в АПЛ.

Не успели "волки" занять оборону, как сразу могли пропускать. Бернарду Силва вертел в нижний угол, но вытащил Са. Впоследствии "Сити" полностью забрал мяч под контроль, но бился об оборонную стену хозяев. По состоянию на 18 минуту "Вулверхэмптон" в чужой штрафной сделал одно касание. Как раз тот – голевой – от Ларсена.

Но на 19 хозяева создали себе еще один шанс. Кунья с Ларсеном создали шанс для Сэмеду, который выбежал сам на сам с голкипером. Но слегка затянул с ударом, да и Гвардиол уже накрывал. Поэтому в этой дуэли выиграл Эдерсон.

Доку много брал на себя, часто обострял. На 28 минуте он вошел в штрафную, отдал на Силву, но у того не получилось ни дальше пас дать, ни нормально пробить.

И именно Доку дал ассист на 33 минуте. Но здесь стоит отметить все-таки гол – он основополагающий в этом эпизоде. Бельгиский вингер отдал пас на Гвардиола, а тот из-за пределов штрафной попал в правую девятку. Дотянулся Са до мяча, но сделал гол еще красивее.

Но это очевидно не ошибка португальского голкипера. До конца первого тайма он еще минимум дважды спасал хозяев после активных действий атаки соперника. И на старте второй половины встречи парировал удар Диаша низом. Еще интереснее было на исходе встречи. На 87 минуте Са потащил рикошет от своего же защитника (простреливал Фоден), впоследствии голкипер еще и удар Грилиша забрал намертво. Пять сэйвов и множество прекрасной игры на выходе.

Практически выстояли "волки". Они отразились от 17 (!) угловых. Но 18 стал роковым. После подачи Фодена Стоунс пробил мимо Са. Арбитры проверяли повтор гола на предмет нарушения или офсайда, но решили все-таки зафиксировать взятие ворот. Снова Стоунс спасает "горожан" в конце встречи.

Two goals so far this season, both scored in stoppage-time ⏰



John Stones. Clutch. ???? pic.twitter.com/Cd5ZG6gGhi — Premier League (@premierleague) October 20, 2024

Тяжелый путь "Вулверхэмптона" из матчей с топами подходит к концу. Пока команда идет на последнем месте АПЛ с одним очком в активе из 24 возможных. Однако сегодня хозяева явно не играли, как аутсайдер. Вы увидели фамилию Холанда? Вот оно и подтверждение.

Пока "Сити" возглавляет турнирную таблицу. “Ливерпуль” сегодня может обогнать, если победит “Челси”. Гонка за титулом продолжается.

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Ларсен 7 – Гвардиол 33, Стоунс 90+5

"Вулверхэмптон": Са – Буэно, Доусон, Тоти – Семеду, Гомеш (Бельгард 90), Андре (Дойл 46), Лемина, Аит-Нури – Кунья (Форбс 67), Ларсен (Гуэдэш 79)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Стоунс, Диаш, Гвардиол – Ковачич (Нунесс 86) – Савиньо (Грилиш 73), Б. Силва, Гюндоган, Доку (Фоден 66) – Голландия

Предупреждения: Тоти 14, Семеду 20, Гомеш 63, Сарабия 90+7 – Савиньо 39