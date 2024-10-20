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Защитник Манчестер Сити стал самым результативным в АПЛ в 2024 году
Отличная покупка Гвардиолы
getty images
Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол стал самым результативным в АПЛ.
В матче против "Вулверхэмптона" Гвардиол забил свой шестой гол в "Премьер-Лиге" в 2024 году и сравнял счёт в матче в первом тайме.
Кроме "волков" Гвардиол забивал "Ньюкаслу" в этом сезоне. В прошлом сезоне голы защитник забивал "Лутону", "Ноттингему" и дубль в ворота "Фулхэма".
В итоге, "Манчестер Сити" победили "Вулверхэмптон" со счётом 2:1. К слову, второй гол также забил защитник Джон Стоунз.
"Горожане" до матча "Ливерпуля — Челси" на первом месте. "Вулверхэмптон" замыкает турнирную таблицу.
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