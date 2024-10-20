Английский клуб "Манчестер Сити" установил клубный рекорд.

Команда Гвардиолы не проигрывает в 31 игре Английской Премьер-Лиги. Серия началась с матча против "Лутона Тауна" в декабре 2023 года.

До этого, "горожане" проиграли выездной матч "Астон Вилле" со счётом 0:1.

Самая длинная серия без поражений принадлежит "Арсеналу", который с мая 2003 по октябрь 2004 года не проигрывал 49 матчей подряд.

На втором месте - "Ливерпуль" Юргена Клоппа с 44 матчами без поражений. Серия длилась с января 2019 и закончилась в феврале 2020 года.

Третье место за "Челси" с 40 беспроигрышными матчами (с октября 2004 — октябрь 2005).

В данный момент "Манчестер Сити" набрали 20 очков в турнирной таблице.