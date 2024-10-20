АПЛ. Ливерпуль – Челси 2:1. Экзамен на Энфилде не сдан

Накануне столь важного матча Энцо Мареска подготовил для хозяев поля небольшой сюрприз и выпустил в стартовом составе Риса Джеймса и Ромео Лавию, хотя оба только восстановились после повреждений и вообще не имеют правильного игрового тонуса. Впрочем, тренер им доверился. Может быть, у него не было иного выбора, учитывая дисквалификации Кукурельи и Фофана? Арне Слот не удивил, среди неосновных исполнителей на поле был разве что Келлехер, подменяющий травмированного Алиссона.

К слову, в заявке на игру не нашлось места Михаилу Мудрику. Это просто футбольное решение от итальянского тренера, или травма — неизвестно. Как бы то ни было, надо говорить о самой игре, которая, откровенно говоря, в первом тайме не поразила, это касается обеих команд. От таких атакующих коллективов ожидалось больше скорости, а мы видели кучу забросов, длинных передач и необязательных потерь мяча.

Долгое время мячом больше владели именно гости, впрочем, постоянно бились о защитные редуты соперника и не могли довести свои атаки до опасных моментов. Несколько по-другому играли ребята Арне Слота, они рассчитывали на резкие выпады и кое-где на прессинг на чужой половине поля. Это принесло свои плоды на 29-й минуте, когда Ливай Колвилл неаккуратно сыграл в штрафной и в попытке отобрать мяч сбил Кертиса Джонса, пенальти. Его очень уверенно реализовал Салах и после этого мы хотя бы увидели реальную активность в атаке от мерсисайдцев. Они даже сразу же забили второй, но его отменили из-за офсайда.

"Челси" на это ответил неплохими попытками от попавшего в штангу ворот Джексона, а под конец тайма и Палмера, которому не хватило буквально немного точности после удара из пределов штрафной площадки. Все самое интересное команды приберегли на второй тайм.

Очень активно начал "Челси" и буквально первым моментом во второй половине сравнял счет. Кайседо просто идеально вывел Джексона на свидание с голкипером, и тот в ближний угол реализовал хороший момент. 1:1, без офсайда, хотя сначала боковой флажок зажег.

Однако "Ливерпуль" вообще не разочаровался такому ходу событий и снова вышел вперед через несколько мгновений. Невероятно классная передача в штрафную от Салаха, куда забежал Кертис Джонс. Он принял мяч и переправил его мимо Санчеса в сетку ворот. Снова хозяева впереди, 2:1.

По сравнению с первым таймом игра стала куда более открытой и интересной для нейтральных болельщиков. Брака также стало меньше, это было уже похоже на противостояние двух атакующих команд, которые начинают обмениваться взаимными уколами. Более опасные эти уколы были у команды Марески. Не сказать, что это были невероятно отточенные и искусные атаки, но моменты были и сравнивать счет они могли спокойно.

Выход на поле Педру Нету освежил игру, португалец собственноручно создал своим партнерам сразу несколько моментов, особенно классный был у Палмера, однако удар Коула был заблокирован защитником.

Слот не повторил ошибок "Брайтона", он повел в счете и спокойно довел все до победного конца. Очень искусно показали себя мерсисайдцы именно в обороне. Очень компактно и грамотно, при этом не забывая и о собственных периодически проходивших атаках. Отмечаем очередной отличный перформанс в обороне от хозяев "Энфилда", отмечаем и настойчивость "Челси", которые все же старались до конца, но не получилось.

Это был экзамен для команды Марески. Они провели очень хорошую серию матчей, но без серьезных соперников. Вот оно, первое серьезное испытание за долгое время. Не сказать, что экзамен провален, но он точно не сдан. А пока Салах и компания празднуют победу и возвращаются на первое место.

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ливерпуль" – "Челси" 2:1

Голы: Салах (29, с пенальти), Джонс (51) — Джексон (48)

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Гомез, 81), Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Джонс (Мак Аллистер, 81) — Салах, Собослай, Гакпо (Диас, 66) —Жота (Нуньес, 30)

"Челси": Санчес — Джеймс (Вейга, 53), Адарабиойо (Бадиашиль, 53), Колвилл, Гюсто — Кайседо, Лавия (Фернандес, 53) — Мадуэке (Нкунку, 76), Палмер, Санчо (Нету, 46)

Предупреждения: Собослай (45+8), Нуньес (69), Конате (80), Мак Аллистер (90+2) — Адарабиойо (6), Джексон (28), Вейга (78)