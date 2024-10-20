"11 игроков в 18-метровой штрафной площадке - это сложно": Гвардиола - об игре с Вулверхэмптоном

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от одержанной победы над "Вулверхэмптоном" (2:1) в 8-м туре АПЛ. Решающий гол команда забила на 90+5 минуте.

"Мы не являемся командой, которая выигрывает матчи в конце, но игра была выдающейся. У нас много качественных игроков впереди, но с большим количеством игроков в штрафной сложно. Они агрессивные, сильные. Мы играли очень хорошо, чтобы иметь те шансы, которые у нас были. Игроки, которые вышли на поле, были невероятны, и выиграть таким образом - это приятно.

11 игроков в 18-метровой штрафной площадке - это сложно, но все были хладнокровны. Мы проиграли здесь в прошлом сезоне, они были менее активны, но я видел их против "Ливерпуля" и "Челси".

Мы были в таком положении, когда ты проигрываешь в конце. Но это игра. Обе стороны пытаются сделать все возможное. У них был план на игру, и я очень горжусь этим. Мы играли так, как мы хотим играть, и это радость быть здесь, забить гол на последних 50 секундах и возглавить таблицу", - сказал коуч.