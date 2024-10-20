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Мареска: В целом мы контролировали игру с Ливерпулем, и на протяжении большей части игры мы доминировали, но проиграли
На Энфилде легко не бывает
Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Челси" Энцо Мареска подытожил проигранный матч с "Ливерпулем" (1:2) в 8-м туре АПЛ.
"Я думаю, что наше выступление было очень хорошим. Я только что сказал, что мы не любим проигрывать игры, терять очки, но если вы должны выбрать путь, то это, пожалуй, этот путь. Я был на стадионе много раз и видел "Ливерпуль" в течение длительного времени, это нелегко. Я думаю, что в целом мы контролировали игру, и на протяжении большей части игры мы доминировали, но мы проиграли. Мы не довольны. Нам это не нравится, но, как я уже говорил, игра на поле и вне его была очень хорошей.
Мы пропустили два гола. Первый - с пенальти, такое бывает. А второй гол, так, как мы пропустили второй гол, мы уже пропустили в этом сезоне пять или шесть голов. Прийти сюда, на этот стадион, против этой команды и думать, что ты не пропустишь, что ты не потеряешь моменты, или импульс, это почти невозможно из-за обстановки, команды, по многим причинам. Но, как я уже сказал, мы контролировали игру по большей части, и мы должны гордиться этим. В то же время, немного расстроены, потому что мы не любим проигрывать", - сказал Мареска.
После 8-го тура АПЛ "Челси" занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда отстает от лидерской позиции на 7 очков.
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