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"В идеальном мире мы бы их полностью переиграли": Слот - о матче с Челси

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Игра завершилась со счетом 2:1

"В идеальном мире мы бы их полностью переиграли": Слот - о матче с Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Арне Слот поделился впечатлениями от победы над "Челси" (2:1) в 8-м туре АПЛ.

"Да, конечно [я доволен] результатом. Потому что если ты побеждаешь, то всегда доволен результатом. В идеальном мире мы бы их полностью переиграли. Это точно не то, что мы сделали. По моему мнению, это была равная игра. В игре были моменты, когда нам приходилось очень много работать, чтобы не пропустить, но очень приятно видеть, что нам это удалось. Думаю, мы все видели, как Доминик [Собослай] и Кертис [Джонс] великолепно играли на блоке - Кертис в первой половине игры, Доминик во второй половине. Эти моменты так же важны, как и голы, которые мы забили, и к тому же было много важных решений арбитра, которые сделали игру такой, какой она была. Я думаю, что если вы не болеете за "Ливерпуль" или "Челси", вам очень понравилось то, что вы сегодня увидели. В конце концов, даже если вы болеете за "Ливерпуль", вам понравилось то, что вы сегодня увидели", - сказал Слот.

После 8-го тура АПЛ "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу. У команды - 21 очко. Ближайший преследователь, "Манчестер Сити", имеет на 1 балл меньше.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Виктор Иванчук
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