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Форвард Ливерпуля вошел в топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги
Игрок красных сравнялся с Джермейном Дефо по количеству голов в чемпионате
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Ливерпуль" в принципиальном поединке переиграл дома "Челси" со счетом 2:1. Одним из авторов забитых мячей был лидер хозяев Мохамед Салах, отличившись с пенальти в первом тайме, благодаря которому он установил новое достижение в чемпионате.
Египетский нападающий забил 162 гола в Премьер-лиге и по этому показателю вошел в топ-9 лучших бомбардиров. Столько же забитых мячей имеет на своем счету бывший игрок "Тоттенхэма" Джермейн Дефо. Из 162 голов Мохамед Салах лишь дважды отмечался в футболке "Челси", а все остальные разы забивал он в составе "Ливерпуля".
Mohamed Salah moves up to joint-ninth in the all-time Premier League goalscoring chart ????@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/M3pV1YCifG— Premier League (@premierleague) October 20, 2024
Добавим, что в этом сезоне египтянин провел 11 матчей, где он забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.
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