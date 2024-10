Форвард Ливерпуля вошел в топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги

Вчера "Ливерпуль" в принципиальном поединке переиграл дома "Челси" со счетом 2:1. Одним из авторов забитых мячей был лидер хозяев Мохамед Салах, отличившись с пенальти в первом тайме, благодаря которому он установил новое достижение в чемпионате.

Египетский нападающий забил 162 гола в Премьер-лиге и по этому показателю вошел в топ-9 лучших бомбардиров. Столько же забитых мячей имеет на своем счету бывший игрок "Тоттенхэма" Джермейн Дефо. Из 162 голов Мохамед Салах лишь дважды отмечался в футболке "Челси", а все остальные разы забивал он в составе "Ливерпуля".

Mohamed Salah moves up to joint-ninth in the all-time Premier League goalscoring chart ????@LFC | @MoSalah pic.twitter.com/M3pV1YCifG