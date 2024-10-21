  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Форвард Ливерпуля вошел в топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Ливерпуля вошел в топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги

Англия

Игрок красных сравнялся с Джермейном Дефо по количеству голов в чемпионате

Форвард Ливерпуля вошел в топ-10 бомбардиров в истории Премьер-лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Ливерпуль" в принципиальном поединке переиграл дома "Челси" со счетом 2:1. Одним из авторов забитых мячей был лидер хозяев Мохамед Салах, отличившись с пенальти в первом тайме, благодаря которому он установил новое достижение в чемпионате.

Египетский нападающий забил 162 гола в Премьер-лиге и по этому показателю вошел в топ-9 лучших бомбардиров. Столько же забитых мячей имеет на своем счету бывший игрок "Тоттенхэма" Джермейн Дефо. Из 162 голов Мохамед Салах лишь дважды отмечался в футболке "Челси", а все остальные разы забивал он в составе "Ливерпуля".

Добавим, что в этом сезоне египтянин провел 11 матчей, где он забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль повторил достижение 34-летней давности во всех турнирах
yellow-arrow
Мохамед Салах приближается к легенде МЮ по показателю "гол+пас" в одном матче в Премьер-лиге
yellow-arrow
Неделя топ-матчей: Динамо – Шахтер, Реал – Барса и не только. Расписание футбола на 21 – 27 октября
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
АПЛ
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости