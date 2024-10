Мохамед Салах приближается к легенде МЮ по показателю "гол+пас" в одном матче в Премьер-лиге

В 8-м туре АПЛ Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей, помог "Ливерпулю" переиграть "Челси" со счетом 2:1.

По информации Opta Analyst, египтянин забил и отдал голевую передачу в 34 различных матчах Премьер-лиги, что является вторым показателем среди всех игроков в истории соревнований. Форвард "Ливерпуля" уступает лишь легенде "МЮ" Уэйну Руни, который это сделал в 36 различных поединках.

Is Mo Salah Liverpool's best player in their Premier League history? ????????????



The Egyptian has added another assist to his name to move ahead of Sergio Aguero in this list ???? pic.twitter.com/tJ5dkc4z80