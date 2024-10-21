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Мохамед Салах приближается к легенде МЮ по показателю "гол+пас" в одном матче в Премьер-лиге
Египтянин просто неудержим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 8-м туре АПЛ Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей, помог "Ливерпулю" переиграть "Челси" со счетом 2:1.
По информации Opta Analyst, египтянин забил и отдал голевую передачу в 34 различных матчах Премьер-лиги, что является вторым показателем среди всех игроков в истории соревнований. Форвард "Ливерпуля" уступает лишь легенде "МЮ" Уэйну Руни, который это сделал в 36 различных поединках.
Is Mo Salah Liverpool's best player in their Premier League history? ????????????— Premier League (@premierleague) October 20, 2024
The Egyptian has added another assist to his name to move ahead of Sergio Aguero in this list ???? pic.twitter.com/tJ5dkc4z80
Стоит отметить, что Мохамед Салах опередил Серхио Агуэро по наибольшему количеству результативных действий для одного клуба Премьер-лиги и занимает по этому показателю шестое место. Египтянин забил 160 голов и отдал 72 передачи за "Ливерпуль" в чемпионате (на счету аргентинца в "Манчестере Сити" 184 гола и 47 ассистов).
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