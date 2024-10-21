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Мохамед Салах приближается к легенде МЮ по показателю "гол+пас" в одном матче в Премьер-лиге

Англия

Египтянин просто неудержим

Мохамед Салах приближается к легенде МЮ по показателю "гол+пас" в одном матче в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 8-м туре АПЛ Мохамед Салах отметился голом и результативной передачей, помог "Ливерпулю" переиграть "Челси" со счетом 2:1.

По информации Opta Analyst, египтянин забил и отдал голевую передачу в 34 различных матчах Премьер-лиги, что является вторым показателем среди всех игроков в истории соревнований. Форвард "Ливерпуля" уступает лишь легенде "МЮ" Уэйну Руни, который это сделал в 36 различных поединках.

Стоит отметить, что Мохамед Салах опередил Серхио Агуэро по наибольшему количеству результативных действий для одного клуба Премьер-лиги и занимает по этому показателю шестое место. Египтянин забил 160 голов и отдал 72 передачи за "Ливерпуль" в чемпионате (на счету аргентинца в "Манчестере Сити" 184 гола и 47 ассистов).

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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