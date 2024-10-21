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Ливерпуль повторил достижение 34-летней давности во всех турнирах
Лучшего старта для Слота и не придумаешь
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера на "Энфилде" подопечные Арне Слота переиграли "Челси" со счетом 2:1. Благодаря такому результату нидерландец отметился очередным достижением.
Как сообщает Opta Analyst, в этом сезоне "Ливерпуль" выиграл 10 из 11 матчей во всех турнирах (проиграв лишь раз). "Красные" имели больше всего побед за такое количество поединков в кампании с 1990-91 годов под руководством Кенни Далглиша (также десять).
Добавим, что после восьми туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 21 очко.
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