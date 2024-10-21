Манчестер Сити готов продать своего капитана следующим летом

"Манчестер Сити" готов продать Кайла Уокера следующим летом примерно за 15 миллионов фунтов.

Ожидается, что "горожане" не будут предлагать Уокеру продление контракта, который завершится в июне 2026 года. Новых переговоров касательно его будущего в клубе не запланировано. Известно, что 34-летним защитником сборной Англии интересуется саудовский клуб "Аль-Ахли".

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С момента своего трансфера из "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов стерлингов в июле 2017 года Уокер выиграл в составе "Манчестер Сити" шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, а также трофей Лиги чемпионов в 2023 году.

В этом сезоне Уокер принял участие в 7 матчах за клуб во всех турнирах, проведя на поле 390 минут.