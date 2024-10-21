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Манчестер Сити готов продать своего капитана следующим летом

Англия

Горожане установили цену на своего капитана

Манчестер Сити готов продать своего капитана следующим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" готов продать Кайла Уокера следующим летом примерно за 15 миллионов фунтов.

Ожидается, что "горожане" не будут предлагать Уокеру продление контракта, который завершится в июне 2026 года. Новых переговоров касательно его будущего в клубе не запланировано. Известно, что 34-летним защитником сборной Англии интересуется саудовский клуб "Аль-Ахли".

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С момента своего трансфера из "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов стерлингов в июле 2017 года Уокер выиграл в составе "Манчестер Сити" шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, а также трофей Лиги чемпионов в 2023 году.

В этом сезоне Уокер принял участие в 7 матчах за клуб во всех турнирах, проведя на поле 390 минут.

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Кайл Уокер Манчестер Сити
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Источник:
Daily Star
Опубликовал: Андрей Журба
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