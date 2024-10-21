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Манчестер Сити готов продать своего капитана следующим летом
Горожане установили цену на своего капитана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" готов продать Кайла Уокера следующим летом примерно за 15 миллионов фунтов.
Ожидается, что "горожане" не будут предлагать Уокеру продление контракта, который завершится в июне 2026 года. Новых переговоров касательно его будущего в клубе не запланировано. Известно, что 34-летним защитником сборной Англии интересуется саудовский клуб "Аль-Ахли".
С момента своего трансфера из "Тоттенхэма" за 50 миллионов фунтов стерлингов в июле 2017 года Уокер выиграл в составе "Манчестер Сити" шесть титулов Премьер-лиги, два Кубка Англии, четыре Кубка Лиги, а также трофей Лиги чемпионов в 2023 году.
В этом сезоне Уокер принял участие в 7 матчах за клуб во всех турнирах, проведя на поле 390 минут.
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