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Ливерпуль и Манчестер Сити заинтересованы в подписании талантливой звезды АПЛ
Полузащитник проводит замечательный сезон в аренде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" будут бороться за подписание талантливого 19-летнего полузащитника Факундо Буонанотте из "Брайтона", который сейчас находится в аренде в "Лестере" и проводит фантастический сезон.
После двух сезонов в "Брайтоне", Буонанотте отправился в аренду в "Лестер", который в этом сезоне поднялся из Чемпионшипа в АПЛ. Известно, что "чайки" не готовы отпускать своего игрока за менее чем 30 миллионов евро. Очевидно, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" будут готовы заплатить эту сумму за 19-летнего атакующего хавбека.
Отметим, что Факундо Буонанотте забил три гола и отдал две голевые передачи в семи матчах АПЛ в этом сезоне за "Лестер".
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