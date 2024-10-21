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Ливерпуль и Манчестер Сити заинтересованы в подписании талантливой звезды АПЛ

Англия

Полузащитник проводит замечательный сезон в аренде

Ливерпуль и Манчестер Сити заинтересованы в подписании талантливой звезды АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" будут бороться за подписание талантливого 19-летнего полузащитника Факундо Буонанотте из "Брайтона", который сейчас находится в аренде в "Лестере" и проводит фантастический сезон.

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После двух сезонов в "Брайтоне", Буонанотте отправился в аренду в "Лестер", который в этом сезоне поднялся из Чемпионшипа в АПЛ. Известно, что "чайки" не готовы отпускать своего игрока за менее чем 30 миллионов евро. Очевидно, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" будут готовы заплатить эту сумму за 19-летнего атакующего хавбека.

Отметим, что Факундо Буонанотте забил три гола и отдал две голевые передачи в семи матчах АПЛ в этом сезоне за "Лестер".

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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