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Эвертон хочет зимой приобрести вингера итальянского Милана

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Эвертон хочет зимой приобрести вингера итальянского Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" занимает 16-е место в таблице Премьер-лиги после тяжелого старта сезона, в котором он выиграл лишь два из восьми матчей чемпионата. Учитывая то, что у клуба сменился новый владелец, руководство "ирисок" планирует усиление команды.

Сообщается, что "Эвертон" планирует подписать Самуэля Чуквуезе из "Милана". Нигериец не слишком отличился под руководством нового тренера "россонери" Паулу Фонсеки, по большей части выходя со скамейки запасных в клубе. Игрока может заинтересовать мерсисайдский клуб, поскольку у него появится возможность играть в АПЛ и этот вариант кажется для него привлекательным.

Стоит отметить, что по данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро. Контракт Самуэля Чуквуэзе с "Миланом" рассчитан до конца июня 2028 года.

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Эвертон (Ливерпуль) Милан Самуэль Чуквуезе
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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