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Легенда Лестера размышляет над возможным завершением карьеры

Англия

Этот сезон может стать последним в его карьере

Легенда Лестера размышляет над возможным завершением карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный 37-летний нападающий "Лестера" Джейми Варди размышляет над возможным завершением карьеры. Игрок может повесить бутсы на гвоздь или уйти из английского футбола и попробовать свои силы в другом чемпионате.

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Варди все еще остается важным игроком для "Лестера", забив три гола в восьми матчах АПЛ в этом сезоне, но он может стать последним в его карьере. Считается, что решение будет принято уже вскоре. Форвард может также получить выгодные предложения от клубов из Саудовской Аравии или Катара.

Напомним, что Варди присоединился к "Лестеру" в 2012 году, а в сезоне 2015/16 он помог клубу выиграть свой первый "сказочный" титул АПЛ, забив 24 гола. Всего на его счету 193 гола и 66 результативных передач за клуб во всех турнирах.

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Джейми Варди Лестер Сити
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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