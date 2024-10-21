Астон Вилла интересуется одним из ключевых игроков Брентфорда

"Астон Вилла" находится в отличной форме и не проигрывает уже девять матчей, выиграв семь из них, включая победу над мюнхенской "Баварией". Подопечные Унаи Эмери не собираются останавливаться на достигнутом, но для этого им нужно усиление, чтобы избежать спадов во время кампании.

Как сообщает TBR Football, "львы" заинтересованы в подписании Бриана Мбемо из "Брентфорда". Камерунец является очень важным игроком "пчел", однако "Астон Вилла" также столкнется с конкуренцией за его подписание, поскольку за ним следят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Контракт 25-летнего нападающего истекает в 2026 году, хотя "Брентфорд" также имеет опцию продления, включенную в его соглашение. По данным transfermarkt, его стоимость составляет 40 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Бриан Мбемо провел 8 матчей в Премьер-лиге и отметился 6 забитыми мячами.