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Райан Гравенберх - об игре с Челси: Мы заслужили на победу

Англия

Полузащитник доволен результатом

Райан Гравенберх - об игре с Челси: Мы заслужили на победу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Райан Гравенберх поделился собственными мыслями после победы в домашнем матче над "Челси" (2:1) в АПЛ.

"Я очень рад победе. Это была нелегкая игра, мы об этом знали до ее начала. Я думаю, что мы заслужили эту победу. После пропущенного гола мы продолжили играть, зная, что у нас будет свой шанс".

"Впереди очень много игр, но мы находимся в хорошем положении, так что мы должны продолжать работать, пока что рано говорить о невероятном начале этого сезона".

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В этом матче Райан Гравенберх поразил своей игрой в центре поля против "синих". Сейчас нидерландский полузащитник находится в отличной форме с начала этого сезона.

"Мне нравится играть на этой позиции в новом сезоне. Я просто наслаждаюсь этим и стараюсь играть как можно лучше от матча к матчу. Все идет хорошо, но мы должны продолжать работать".

В этом сезоне Райан Гравенберх провел 10 игр за "Ливерпуль" во всех турнирах, отыграв все 90 минут в каждом из этих матчей. Он стал важным игроком в команде Арне Слота, который возглавил клуб летом этого года.

Напомним, что после восьми сыгранных туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" с 21 очком занимает первую строчку в турнирной таблице.

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Челси (Лондон) Ливерпуль Райан Гравенберх
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Источник:
Сайт Ліверпуля
Опубликовал: Андрей Журба
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