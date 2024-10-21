Известно, на сколько лет Салах хочет продлить соглашение с Ливерпулем

Мохамед Салах продолжает демонстрировать очень высокий уровень игры в "Ливерпуле", отметившись 7 голами и 6 ассистами в этой кампании. У египтянина следующим летом завершается соглашение с клубом и руководство "красных" хочет продолжить с 32-летним игроком сотрудничество.

Как сообщает Football Insider, Мохамед Салах хочет мегаденежное соглашение с "Ливерпулем", которое будет рассчитано до 2027 года. Мерсисайдцы не обеспокоены сообщениями о том, что египетский форвард уже согласовал условия с саудовским клубом. "Красные" считают, что смогут договориться о новом контракте со своим суперзвездным игроком. Какую именно зарплату ожидает получать в "Ливерпуле" футболист, британское издание не сообщает.

Напомним, что во вчерашнем поединке против "Челси" Мохамед Салах отметился 162-м забитым мячом в АПЛ и теперь занимает девятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата.