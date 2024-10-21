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Капитан Арсенала не поможет своей команде в матче против Шахтера
Лидер команды еще не готов вернуться на поле после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о состоянии капитана команды Мартина Эдегора и готовности Букайо Сака.
"Они вдвоем близки к возвращению, они очень хорошо прогрессируют. Мартин все еще не в форме, он не сыграет в следующем матче. Что касается Букайо, узнаем больше после тренировки".
Также Микель Артета рассказал о физической форме Юрриена Тимбера перед игрой с "горняками".
"Юрриен также близок к возвращению на поле. Мы должны оценить его состояние во время полноценных тренировок со всей командой, потому что он этого еще не делал. У него была мышечная травма".
Напомним, что матч третьего тура Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером" состоится в этот вторник, 22 октября, в 22:00. Арсенал - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов.
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