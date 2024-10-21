  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида

Англия

Об этом сообщает Fichajes

Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Вальядолида" Рауль Моро находится в прекрасной форме в этом сезоне. В 10 матчах он забил 2 гола и отдал одну голевую передачу, но его мастерство и скорость работы с мячом привлекли внимание ведущих европейских команд, которые заинтересованы в его подписании.

Сообщается, что в услугах испанца заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" создали стиль игры, отдающий предпочтение креативным вингерам, что может обеспечить Раулю Моро идеальную среду для дальнейшего развития его потенциала. С другой стороны, "Ливерпуль", известный своим интенсивным прессингом и быстрыми переходами, также заинтересован в том, чтобы добавить его качества в команду, которая является конкурентоспособной в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Что касается "Тоттенхэма", то Анге Постекоглу нуждается в игроках, которые добавят креативность и свежесть в атаку, и вингер идеально соответствует этим требованиям.

Стоит отметить, что контракт Рауля Моро с "Вальядолидом" рассчитан до 2028 года. Клуб Ла Лиги может требовать за игрока более 10 млн евро, что создает сильную привлекательность для европейских команд, которые борются за молодого испанского таланта.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги
yellow-arrow
Капитан Ливерпуля подтвердил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте
yellow-arrow
Мейсон Гринвуд определился со своим следующим шагом в карьере
Вальядолид Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости