Топ-клубы АПЛ хотят подписать молодого игрока Вальядолида

Вингер "Вальядолида" Рауль Моро находится в прекрасной форме в этом сезоне. В 10 матчах он забил 2 гола и отдал одну голевую передачу, но его мастерство и скорость работы с мячом привлекли внимание ведущих европейских команд, которые заинтересованы в его подписании.

Сообщается, что в услугах испанца заинтересованы "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" создали стиль игры, отдающий предпочтение креативным вингерам, что может обеспечить Раулю Моро идеальную среду для дальнейшего развития его потенциала. С другой стороны, "Ливерпуль", известный своим интенсивным прессингом и быстрыми переходами, также заинтересован в том, чтобы добавить его качества в команду, которая является конкурентоспособной в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Что касается "Тоттенхэма", то Анге Постекоглу нуждается в игроках, которые добавят креативность и свежесть в атаку, и вингер идеально соответствует этим требованиям.

Стоит отметить, что контракт Рауля Моро с "Вальядолидом" рассчитан до 2028 года. Клуб Ла Лиги может требовать за игрока более 10 млн евро, что создает сильную привлекательность для европейских команд, которые борются за молодого испанского таланта.