Клуб АПЛ лидирует в гонке за трансфер нападающего стоимостью 100 миллионов

Сообщается, что "Арсенал" лидирует в гонке за потенциальный трансфер нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьёкереша, стоимость которого клуб оценивает в 100 миллионов евро.

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"Арсенал" может потратить серьезную сумму за одного из лучших центральных форвардов Европы, чтобы усилить атаку своей команды. "Канониры" могут снова выложить внушительную сумму за топ-игрока после того, как Деклан Райс перешел из "Вест Хэма" за более 100 миллионов евро прошлым летом.

Нападающий сборной Швеции и "Спортинга" продолжает показывать великолепные показатели в последних матчах, забив 16 голов и отдав семь результативных передач в 16 матчах за клуб и сборную,