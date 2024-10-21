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Клуб АПЛ лидирует в гонке за трансфер нападающего стоимостью 100 миллионов
Нападающий Спортинга может подписать контракт с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что "Арсенал" лидирует в гонке за потенциальный трансфер нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьёкереша, стоимость которого клуб оценивает в 100 миллионов евро.
"Арсенал" может потратить серьезную сумму за одного из лучших центральных форвардов Европы, чтобы усилить атаку своей команды. "Канониры" могут снова выложить внушительную сумму за топ-игрока после того, как Деклан Райс перешел из "Вест Хэма" за более 100 миллионов евро прошлым летом.
Нападающий сборной Швеции и "Спортинга" продолжает показывать великолепные показатели в последних матчах, забив 16 голов и отдав семь результативных передач в 16 матчах за клуб и сборную,
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