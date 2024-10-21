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Капитан Ливерпуля подтвердил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте

Англия

Действующий контракт защитника истекает в конце сезона

Капитан Ливерпуля подтвердил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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33-летний капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подтвердил, что ведет переговоры с клубом относительно нового контракта. Его действующий контракт истекает в конце этого сезона.

"Сейчас ведутся переговоры с необходимыми людьми относительно моего нового контракта с "Ливерпулем". Как только наступит время, вы сразу узнаете о решении, которое мы приняли. На данный момент я полностью сосредоточен на том, чтобы этот сезон стал успешным для "Ливерпуля", — приводит слова ван Дейка The Athletic.

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Капитан "красных" находится в отличной форме на старте текущего сезона. Благодаря отличной игре в защите "Ливерпуль" занимает первую строчку в АПЛ после победы над "Челси" (2:1), пропустив лишь три гола в восьми матчах.

Напомним, что ван Дейк присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в начале 2018 года за рекордную на то время сумму в размере около 85 миллионов евро. С тех пор нидерландский защитник провел 280 матчей за клуб, забив 24 гола и отдав 12 ассистов во всех турнирах.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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