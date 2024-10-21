Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Ливерпуля подтвердил, что ведет переговоры с клубом о новом контракте
Действующий контракт защитника истекает в конце сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подтвердил, что ведет переговоры с клубом относительно нового контракта. Его действующий контракт истекает в конце этого сезона.
"Сейчас ведутся переговоры с необходимыми людьми относительно моего нового контракта с "Ливерпулем". Как только наступит время, вы сразу узнаете о решении, которое мы приняли. На данный момент я полностью сосредоточен на том, чтобы этот сезон стал успешным для "Ливерпуля", — приводит слова ван Дейка The Athletic.
Капитан "красных" находится в отличной форме на старте текущего сезона. Благодаря отличной игре в защите "Ливерпуль" занимает первую строчку в АПЛ после победы над "Челси" (2:1), пропустив лишь три гола в восьми матчах.
Напомним, что ван Дейк присоединился к "Ливерпулю" из "Саутгемптона" в начале 2018 года за рекордную на то время сумму в размере около 85 миллионов евро. С тех пор нидерландский защитник провел 280 матчей за клуб, забив 24 гола и отдав 12 ассистов во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира
- Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
- СМИ: Шахтер продлил контракт с хавбеком - им интересовался клуб Ла Лиги
- АПЛ. Борнмут – Арсенал 2:0. Вишни вместе с Забарным наносят канонирам первое поражение в сезоне
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев