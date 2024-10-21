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Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги

Англия

Возможный трансфер игрока оценивается в 60 миллионов евро

Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"Ливерпуль" проявляет заинтересованность в возможном подписании звездного защитника "Барселоны" Жюля Кунде. Известно, что "Челси" также следит за 25-летним французом, и готов соперничать за потенциальный трансфер игрока.

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В последнее время "Ливерпуль" также связывали с заинтересованностью в подписании еще одного французского защитника, 24-летнего Лоика Баде из "Севильи", который может присоединиться к "красным" уже в январе. Однако также известно, что "Барселона" хочет подписать Баде, чтобы заменить им Кунде, который может присоединиться к "Челси" или "Ливерпулю" за 60 миллионов евро.

Несмотря на переговоры с Вирджилом ван Дейком относительно его нового контракта, "Ливерпуль", несомненно, будет анализировать трансферный рынок в поиске защитника, который сможет заменить капитана команды, если тот покинет клуб следующим летом.

Жюль Кунде является ключевым игроком "Барселоны", который может сыграть центрального и правого защитника. В последней игре против "Севильи" он провел свой юбилейный 100-й матч за каталонский клуб. Всего в этом сезоне Кунде сыграл в 12 матчах за "Барселону", забив один гол и отдав один ассист.

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Барселона Челси (Лондон) Ливерпуль Севилья Жюль Кунде
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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