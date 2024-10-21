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Одноклубник Зинченко выразил соболезнования к игрокам Шахтера из-за войны в Украине
Новичок канониров проявил сочувствие к украинской команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одноклубник Александра Зинченко в "Арсенале" Микель Мерино во время пресс-конференции перед игрой в Лиге чемпионов выразил сочувствие к игрокам донецкого "Шахтера" из-за войны в Украине.
"Да, я искренне сочувствую им. Конечно, сидя здесь, я даже не могу представить и осознать то, что они чувствуют, и как выглядит сейчас их жизнь. Мы очень им сочувствуем, и я желаю им только всего наилучшего в их карьере и жизни", — сказал испанский полузащитник.
Напомним, что 28-летний Микель Мерино стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании в этом году, после чего он присоединился к лондонскому "Арсеналу" из "Реал Сосьедада" за 32 миллиона евро. За новый клуб Мерино провел всего три поединка.
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