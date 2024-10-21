Одноклубник Зинченко выразил соболезнования к игрокам Шахтера из-за войны в Украине

Одноклубник Александра Зинченко в "Арсенале" Микель Мерино во время пресс-конференции перед игрой в Лиге чемпионов выразил сочувствие к игрокам донецкого "Шахтера" из-за войны в Украине.

"Да, я искренне сочувствую им. Конечно, сидя здесь, я даже не могу представить и осознать то, что они чувствуют, и как выглядит сейчас их жизнь. Мы очень им сочувствуем, и я желаю им только всего наилучшего в их карьере и жизни", — сказал испанский полузащитник.

Напомним, что 28-летний Микель Мерино стал чемпионом Европы вместе со сборной Испании в этом году, после чего он присоединился к лондонскому "Арсеналу" из "Реал Сосьедада" за 32 миллиона евро. За новый клуб Мерино провел всего три поединка.