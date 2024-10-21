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Челси изменил трансферную позицию по Михаилу Мудрику
Известно, останется ли украинец в клубе до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" изменил свою трансферную позицию относительно 23-летнего украинского вингера Михаила Мудрика.
На данный момент известно, что клуб не собирается продавать Михаила Мудрика во время январского трансферного окна, несмотря на слухи о возможной аренде посреди сезона.
Несмотря на то, что Михаил Мудрик не попал в заявку "Челси" на выездной матч против "Ливерпуля" (2:1), ожидается, что он останется в "Челси" по крайней мере до следующего лета.
В январе 2023 года Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов евро. В 66 матчах во всех турнирах за клуб Михаил забил всего семь голов и отдал семь результативных передач. В течение нового сезона конкуренцию за место в основе на его позиции выиграл Джейдон Санчо.
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