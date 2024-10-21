Томас Тухель - от работы барменом до главного тренера сборной Англии через поиск себя в Индии

Прагматичная Англия решила удивить футбольный мир и назначить главным тренером национальной команды Томаса Тухеля. Не прошло и дня, как английские СМИ взорвались критикой. "Черный день для Англии", - написала Daily Mail; "Мы вредим сами себе", - возмутился Гарри Невилл; "Я не доволен. Его команды больше обороняются, чем атакуют", - прокомментировал Дин Эштон, экс-форвард сборной Англии. Вероятно, имя испанского специалиста Хосепа Гвардиолы у руля сборной Англии не так разозлило бы экс-футболистов и болельщиков, как имя немецкого тренера. Сегодня Тухель - диктатор и скандалист заставил уравновешенных англичан пережить эмоциональную бурю.

Тем не менее, чтобы не кричали СМИ, с 1-го января 2025 года Тухель приступит к своим обязанностям на туманном Альбионе. Есть смысл забыть о возмущениях и представить, какие плюсы и минусы принесет Томас Тухель на своем новом месте работы.

У Тухеля успех всегда завершается скандалом - основной минус

Дорога Томаса Тухеля в футболе всегда сопровождалась трудностями и вызовами. Немецкий защитник выступал за команды второго дивизиона Бундеслиги. В 24 года получил травму колена, которая через год заставила его повесить бутсы на гвоздь. 25-летний Томас понял, что пришло время учиться. Томас поступил в университет и пошел работать барменом.

Через два года Ральф Рангник вернул экс-защитника в футбол. Семь лет Тухель работал в молодежных командах. В 2008 году возглавил U-19 "Майнца 05". А через год руководство клуба назначило молодого специалиста главным тренером основной команды после увольнения Йорна Андерсена. "Майнц 05" только влетел в Бундеслигу. Состав "бело-красных" уступал в классе и бюджете практически всем командам Бундеслиги. За пять лет Томас совершил невозможное - дважды выводил свою команду в Лигу Европы. "Майнц 05" показывал в меру атакующий футбол, хорошо оборонялся, никогда не садился в глубокую оборону, играя с сильными соперниками. Томас Тухель умел подстроиться под любого оппонента. Иногда за 90 минут тренер мог поменять схему раз пять-шесть.

Уже в "Майнце 05" о Тухеле начали говорить как о диктаторе. Клуб и футболисты мечтали о "глотке воздуха" и получили его в 2014 году. Тухель ушел в отставку и творческий отпуск на целый год. В 2015 году Томас пришел на место Юргена Клоппа в дортмундскую "Боруссию" и занялся грандиозной перестройкой команды. Футболисты вынуждены были безоговорочно соблюдать спортивный режим, отказаться от многих любимых блюд и постоянно тренироваться до изнеможения. "Боруссия" с Тухелем взлетела на второе место в Бундеслиге по результатам сезона 2015/2016. Однако Тухель принес и немало проблем. Тренер не мог найти общий язык со многими сотрудниками клуба. Футболистам тоже доставалось. Напряжение в раздевалке росло.

Вечер 11 апреля 2017 года поставил точку в отношениях Томаса Тухеля с дортмундской "Боруссией". Команда садилась в автобус, чтобы отправиться на матч Лиги чемпионов. И в этот момент прозвучал взрыв. Один из русских эмигрантов решил убить всю команду и заработать немаленькие деньги на курсе акций клуба. К счастью, пострадал лишь защитник "Боруссии" - Марк Бартра (перелом руки). На матч "Боруссия", конечно, не приехала. Игру перенесли на следующий день. Тухель был против - просил неделю для своей команды. Конечно, 24 часа не спасли "черно-желтых", которые находились в шоковом состоянии после случившегося, от поражения. Ярость Тухеля, как цунами, обрушилась на руководство клуба. До окончания сезона тренер доработал и хлопнул дверью.

В 2018 году Томас Тухель возглавил ПСЖ. Следует отметить, что весь год Томас работал над улучшением своего эмоционального состояния. В Париж приехал более уравновешенный тренер. Ему удалось найти общий язык не только с сотрудниками клуба, а и со звездными футболистами. ПСЖ с Томасом два сезона становился чемпионом Лиги 1. В 2020 году команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила мюнхенской "Баварии" (0:1). Однако на третий год работы Томас не выдержал и поругался со спортивным директором клуба. В декабре ссора с Леонардо завершилась увольнением тренера.

На этот раз Томас отдыхал всего месяц. В январе 2021 года немецкий специалист возглавил английский "Челси", который занимал на тот момент девятое место в турнирной таблице АПЛ. Пожалуй, это был один из самых феерических моментов его тренерской работы. Тухель очень быстро реанимировал команду. Первые 14 матчей его подопечные провели без поражений, взлетев на четвертое место в АПЛ. В Лиге чемпионов Тухель тоже зажигал. Дошел до полуфинала и выбил мадридский "Реал", а в финале встретился с "Манчестер Сити", за который, кстати, выступал на тот момент Александр Зинченко. Единственный гол в матче забил Кай Хаверц, подарив победу в Лиге чемпионов команде и Томасу Тухелю.

Тухель подписал новый контракт с "Челси", получил летом подкрепление в команду и стартовал вполне уверенно в сезоне 2021/2022. В феврале 2022 года "Челси" выиграл Клубный чемпионат мира. На этом подвиги Тухеля завершились. В марте 2022 года Роман Абрамович попал под санкции и вынужден был начать процесс продажи клуба. Тухель держался как мог. Говорил, что готов лично сесть за руль автобуса и везти команду на выездные матчи. Однако, не только финансовое положение клуба стало проблемой. Изменился и Тухель. В тренере проснулся старый знакомый - диктатор. У Томаса испортились отношения с многими ключевыми игроками. Летом 2022 года, после того как сняли санкции с клуба, Тухель потребовал от новых владельцев новичков, о которых мечтал. Но получил далеко не всех. Первые шаги в сторону непонимания с руководством были сделаны. Да и некоторые журналисты начали утверждать, что мысли немецкого специалиста далеки от футбола, так как разыгралась драма на личном фронте. Тухель расстался с женой после 13-ти лет совместной жизни и начал новые отношения. На старте сезона 2022/2023 (в сентябре) Томас Тухель попрощался с "Челси".

Весной 2023 года Томас Тухель возглавил мюнхенскую "Баварию", которая пребывала в не лучшем состоянии. Правда, проблемы не помешали Тухелю с командой занять первое место в Бундеслиге. Летом "Бавария" купила наконец-то Гарри Кейна. Но Тухель остался недоволен тем, что так и не получил Жоао Палинью. Тухель выражал свое недовольство как всегда жестко. Критиковал руководство клуба. Дошло до того, что под горячую руку немецкого специалиста попал и экс-президент "Баварии" - Ули Хенесс. "Бавария" на протяжении всего сезона гналась за "Байером", но так и не смогла догнать. В итоге Хенесс отомстил Тухелю, заявив в одном из интервью, что Тухель не способен развивать молодежь. Уже весной 2024 года стало понятно, что Томас Тухель будет уволен. Его "Бавария" завершила сезон на третьем месте, пропустив вперед "Байер" и "Штутгарт".

После увольнения Томас Тухель признался, что "Бавария" - это его ошибка. Да и вообще, в Англии он себя чувствует гораздо лучше.

Ну что ж. Томас Тухель в итоге получил то, что хотел - работу в Англии. Сможет ли немецкий специалист противостоять всем трудностям, которые обрушатся на его голову? И что он может дать сборной, которая сегодня находится не в лучшей своей форме?

Плюсы для сборной Англии

Начнем с того, что Томас Тухель достаточно гибкий тренер. В ПСЖ он сумел вместить в свои схемы звездных Неймара и Мбаппе. В "Челси" решил задачу с тремя центрбеками. А в "Боруссии" использовал два хавбека и одного опорника. С легкостью менял 4-2-3-1 на 4-3-3. Тухель умеет подстроить футбол под тот состав, который у него есть. Проводит очень глубокий анализ соперника и использует его слабости. Команды Тухеля часто похожи на дикого зверя в засаде: выжидают и в одно мгновение разрывают соперника.

Для сегодняшней сборной Англии хорошего тренера мало. Этим ребятам необходим требовательный, одержимый и, вероятно, действительно с диктаторскими замашками наставник, который способен выжать максимум и немного больше из каждого игрока.

К плюсам можно отнести и умение Тухеля играть достойно плей-офф. В мае 2024 года Тухель попортил нервы Анчелотти в полуфинале Лиги чемпионов. "Реал" с большим трудом одержал победу над "Баварией" (2:1). В английском "Челси" Тухель мастерски проходил полуфиналы - в семи матчах одержал шесть побед и одну ничью. В финале Лиги чемпионов оставил позади себя "Манчестер Сити". Именно с Тухелем ПСЖ дошел до своего первого в истории существования клуба финала Лиги чемпионов (не считая Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1997), где уступил "Баварии" со счетом 0:1.

Нельзя отбрасывать и тот факт, что Тухель постоянно работает над укрощением своего демонического характера. Тренер понимает, что каждая его отставка - результат скандалов по его вине. Осенью 2022 года после ухода из "Челси" Томас отправился в Индию. Не просто путешествовать, а пройти программу очищения как физическую, так и духовную. Вигнеш Деваджи, духовный целитель проводил с Томасом сеансы медитации, много беседовал, следил за диетой - одним словом восстанавливал ум и тело тренера, уставшие от напряженной работы. Возможно, уроки с целителем помогут Тухелю не скандалить в сборной Англии. Правда, на посту главного тренера "Баварии" аюрведа и медитации не сработали.

Вывод неоднозначный

Томас Тухель получил сильный состав во главе с Гарри Кейном, для которого ЧМ-2026, скорее всего, станет последним большим турниром в карьере. Нападающему необходим триумф, как собственно и Томасу Тухелю. Плюс, у Тухеля будет молодежь, которая готова к подвигам - Сака, Мейну, Беллингем, Палмер, Гордон, Фоден. С такими игроками Тухель вряд ли будет показывать скучный, осторожный футбол.

Пожалуй единственный минус - характер Тухеля, который дает отрицательный результат в отношениях тренера как с футболистами, так и окружающими (тренерский штаб). Тухель любитель непомерных нагрузок и давления на футболистов. Если тренер видит малейший недочет - приходит в ярость. Такие моменты могут испортить и без того гнетущую атмосферу в раздевалке.

Есть минусы и для самого Томаса Тухеля. Сборная Англии - самый большой вызов в его тренерской карьере. Немецкий специалист будет испытывать невероятное давление. Каждый его шаг будут рассматривать и пересматривать под микроскопом. Сборной Англии необходима победа на ЧМ-2026. В противном случае Тухеля назовут неудачником. И это, мягко говоря.

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