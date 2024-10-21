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Челси активно следит за сверхрезультативным нападающим из Бундеслиги
Игрока связывают с возможным трансфером в Ливерпуль
Фото: Imago
"Челси" активно следит за сверхрезультативным нападающим "Айнтрахта" Омаром Мармушем, за которым также охотится "Ливерпуль".
"Челси" довольно удачно начал новый сезон и стремится попасть в Лигу чемпионов. Команда Энцо Марески прекрасно укомплектована и имеет достаточную глубину состава, однако ничто не сможет заставить их остановиться в поиске усиления. Сейчас "синие" следят за одним из самых захватывающих бомбардиров топ-5 лиг Европы.
25-летний египетский нападающий "Айнтрахта" Омар Мармуш находится в блестящей форме, возглавляя список лучших бомбардиров чемпионата Германии с девятью забитыми голами. Также Мармуш отдал четыре результативные передачи. Он был признан лучшим игроком Бундеслиги за сентябрь.
"Ливерпуль" и "Арсенал" также следят за нападающим "Айнтрахта". Его контракт истекает в 2027 году, клуб уже работает над возможностью его продления, учитывая ажиотаж вокруг него. Немцы не готовы принимать предложения от других клубов стоимостью меньше, чем 60 миллионов евро.
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