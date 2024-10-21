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Челси активно следит за сверхрезультативным нападающим из Бундеслиги

Англия

Игрока связывают с возможным трансфером в Ливерпуль

Челси активно следит за сверхрезультативным нападающим из Бундеслиги

Фото: Imago

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"Челси" активно следит за сверхрезультативным нападающим "Айнтрахта" Омаром Мармушем, за которым также охотится "Ливерпуль".

Читайте такжеАйнтрахт заинтересован в продлении контракта c нападающим клуба

"Челси" довольно удачно начал новый сезон и стремится попасть в Лигу чемпионов. Команда Энцо Марески прекрасно укомплектована и имеет достаточную глубину состава, однако ничто не сможет заставить их остановиться в поиске усиления. Сейчас "синие" следят за одним из самых захватывающих бомбардиров топ-5 лиг Европы.

25-летний египетский нападающий "Айнтрахта" Омар Мармуш находится в блестящей форме, возглавляя список лучших бомбардиров чемпионата Германии с девятью забитыми голами. Также Мармуш отдал четыре результативные передачи. Он был признан лучшим игроком Бундеслиги за сентябрь.

"Ливерпуль" и "Арсенал" также следят за нападающим "Айнтрахта". Его контракт истекает в 2027 году, клуб уже работает над возможностью его продления, учитывая ажиотаж вокруг него. Немцы не готовы принимать предложения от других клубов стоимостью меньше, чем 60 миллионов евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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