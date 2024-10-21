Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ остаются заинтересованными в трансфере защитника Барселоны
Игрок ведет переговоры с испанским клубом относительно нового контракта
Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы АПЛ все еще остаются заинтересованными в трансфере центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" активно следят за ситуацией с контрактом 25-летнего игрока.
Защитник сборной Уругувая и "Барселоны" еще не играл в этом сезоне из-за травмы, однако он является ключевой частью их планов на будущее. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта публично заявлял о желании продлить контракт с игроком, стороны ведут переговоры.
Несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" будут готовы к борьбе за защитника, если не будет прогресса в переговорах по новому контракту в ближайшие несколько месяцев.
Отметим, что действующий контракт Араухо с "Барселоной" истекает в 2026 году. Летом каталонский клуб будет иметь возможность продать своего защитника за немалую сумму, если им не удастся договориться с ним о новом соглашении.
Популярное сейчас
- Журналист прогнозирует уход звезде Полесья: Он хотел быть фетишем для Житомира
- Рух - Карпаты. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2024
- Легионер украинского клуба изъявил желание вернуться на родину
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев