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Клубы АПЛ остаются заинтересованными в трансфере защитника Барселоны

Англия

Игрок ведет переговоры с испанским клубом относительно нового контракта

Клубы АПЛ остаются заинтересованными в трансфере защитника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Клубы АПЛ все еще остаются заинтересованными в трансфере центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" активно следят за ситуацией с контрактом 25-летнего игрока.

Защитник сборной Уругувая и "Барселоны" еще не играл в этом сезоне из-за травмы, однако он является ключевой частью их планов на будущее. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта публично заявлял о желании продлить контракт с игроком, стороны ведут переговоры.

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Несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" будут готовы к борьбе за защитника, если не будет прогресса в переговорах по новому контракту в ближайшие несколько месяцев.

Отметим, что действующий контракт Араухо с "Барселоной" истекает в 2026 году. Летом каталонский клуб будет иметь возможность продать своего защитника за немалую сумму, если им не удастся договориться с ним о новом соглашении.

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Барселона Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Андрей Журба
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