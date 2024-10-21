Клубы АПЛ остаются заинтересованными в трансфере защитника Барселоны

Клубы АПЛ все еще остаются заинтересованными в трансфере центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" активно следят за ситуацией с контрактом 25-летнего игрока.

Защитник сборной Уругувая и "Барселоны" еще не играл в этом сезоне из-за травмы, однако он является ключевой частью их планов на будущее. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта публично заявлял о желании продлить контракт с игроком, стороны ведут переговоры.

Читайте также Ливерпуль будет соревноваться с Челси за потенциальный трансфер звездного защитника Ла Лиги

Несмотря на это, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" будут готовы к борьбе за защитника, если не будет прогресса в переговорах по новому контракту в ближайшие несколько месяцев.

Отметим, что действующий контракт Араухо с "Барселоной" истекает в 2026 году. Летом каталонский клуб будет иметь возможность продать своего защитника за немалую сумму, если им не удастся договориться с ним о новом соглашении.