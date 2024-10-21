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Микель Артета - о Шахтере: Я очень сочувствую той ситуации, в которой оказался украинский клуб
Тренер Зинченко сказал важные слова об украинской команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал те условия, в которых находится донецкий "Шахтер" из-за войны в Украине.
"Конечно, я очень сочувствую той ситуации, в которой они оказались. Во время разговоров с Зинченко я могу представить, как эта ситуация влияет на вас, на всю страну, на ваши семьи и окружающую среду".
Также Артета был поражен тем, что "Шахтер", находясь в таких условиях, продолжает готовиться к матчам и играть на самом высоком уровне в Европе.
"Клуб невероятно отнесся к сложившейся ситуации. Они прилагают серьезные усилия, чтобы продолжать играть в футбол на таком уровне и соревноваться так, как они это делают. Это изрядно впечатляет, и мы будем искренне рады встретить их наилучшим образом завтра".
"Я не считаю, что футбол является самой важной вещью в мире. Особенно, если сравнивать это с ситуацией, в которой находится "Шахтер". Но они решили играть футбол, есть другие положительные моменты в жизни, которые способны оживить ее. Они прекрасно с этим справляются, это также важно для единства страны. Спорт должен приносить радость в жизнь людей, мы очень хорошо это осознаем".
Напомним, что матч "Арсенал" - "Шахтер" состоится во вторник, 22-го октября 2024-го года, в 22:00. Арсенал - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов.
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