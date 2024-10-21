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"Нам очень нужен Зинченко в отличной форме". Микель Артета отметил роль украинца в команде
Тренер "канониров" надеется на скорое возвращение украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как изменилась роль Александра Зинченко в его команде.
"Да, думаю, что его роль на поле очень сильно изменилась. Конечно, нам очень нужен Зинченко в прекрасной форме, его доступность является важным фактором для команды. В прошлом году у него было достаточно много проблем со здоровьем, как и в начале этого сезона".
"Надеемся, он сможет быстро набрать необходимую форму, и мы сможем начать контролировать его игровое время. Для нас очень важно его влияние на игру команды".
Последний раз Зинченко выходил на поле в матче за "Арсенал" в августе, в игре против "Брайтона" (1:1). В общей сложности украинец провел лишь 2 матча за "канониров" в текущей кампании.
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