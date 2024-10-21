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"Нам очень нужен Зинченко в отличной форме". Микель Артета отметил роль украинца в команде

Англия

Тренер "канониров" надеется на скорое возвращение украинца

"Нам очень нужен Зинченко в отличной форме". Микель Артета отметил роль украинца в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как изменилась роль Александра Зинченко в его команде.

"Да, думаю, что его роль на поле очень сильно изменилась. Конечно, нам очень нужен Зинченко в прекрасной форме, его доступность является важным фактором для команды. В прошлом году у него было достаточно много проблем со здоровьем, как и в начале этого сезона".

"Надеемся, он сможет быстро набрать необходимую форму, и мы сможем начать контролировать его игровое время. Для нас очень важно его влияние на игру команды".

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Последний раз Зинченко выходил на поле в матче за "Арсенал" в августе, в игре против "Брайтона" (1:1). В общей сложности украинец провел лишь 2 матча за "канониров" в текущей кампании.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Сайт Арсенала
Опубликовал: Андрей Журба
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