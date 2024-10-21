"Нам очень нужен Зинченко в отличной форме". Микель Артета отметил роль украинца в команде

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как изменилась роль Александра Зинченко в его команде.

"Да, думаю, что его роль на поле очень сильно изменилась. Конечно, нам очень нужен Зинченко в прекрасной форме, его доступность является важным фактором для команды. В прошлом году у него было достаточно много проблем со здоровьем, как и в начале этого сезона".

"Надеемся, он сможет быстро набрать необходимую форму, и мы сможем начать контролировать его игровое время. Для нас очень важно его влияние на игру команды".