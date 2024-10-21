В этом сезоне еще не играл. Защитник Манчестер Юнайтед вернулся к индивидуальным тренировкам после травмы

Французский центральный защитник Лени Йоро, постепенно восстанавливается после травмы и уже вскоре может дебютировать за "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Фабрицио Романо, 18-летний футболист приступил к индивидуальным тренировкам после трехмесячной реабилитации.

Напомним, Йоро сломал лодыжку в предсезонных матчах. 5 августа игроку сделали операцию.

Добавим, что Лени присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2024 года из "Лилля" за 62 млн евро.