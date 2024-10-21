АПЛ. Ноттингем Форест – Кристал Пэлас 1:0. Ошибка Хендерсона и голеадор Вуд

Английская Премьер-лига, восьмой тур

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Тим Робинсон

"Ноттингем" очень и очень неплохо стартовал в этом сезоне. За семь туров в его пассиве всего одно поражение – в поединке против "Фулхэма" из-за гола с пенальти. А еще была победа над "Ливерпулем", ничья из "Челси". А в противоположность "лесникам" – "Кристал Пэлас". "Стекольщики" за семь матчей завоевали три очка – трижды сыграли вничью. В двух случаях отыгрывались, однажды – удержали нули. Но ведь ну не скучные команды – касается обоих. И сейчас они это проявили.

Уже на стартовых минутах удар от Эзе – мяч пролетел рядом с каркасом ворот хозяев. Впоследствии он же отдал под выстрел Нкетиа, но потому не очень удобно было бить, так что круглый полетел удобно для голкипера. И именно после четверти часа начались карусели у обеих ворот.

Впервые Хендерсон вступил в игру на 15-й минуте – перевел удар Андерсона на угловой. Далее с этого же стандарта мог забивать Вуд, но мяч попал в защитника, который буквально остановил гол на ленте ворот. На 20 минуте снова включились гости: Нкетиа дальним ударом попал в крестовину. Через две минуты хозяева тоже потревожили каркас ворот. На этот раз Йейтс попал в штангу. На 25 минуте Нкетиа создал себе момент и пробивал из пределов штрафной, но мог реализовать эпизод лучше. Выстрелил прямо во вратаря. Не хватило сил на акцентированный удар после долгого рывка.

Впоследствии команды успокоились. Перешли к более взвешенному футболу, организовали игру в защите. Больше выходили в атаку через передачи сзади, что приводило к меньшему количеству потерь мяча. Но настолько успокоились, что к концу тайма можно выделить разве что удар Вуда, но и здесь на месте экскипер МЮ Хендерсон.

После двух неудачных (но с потенциалом) попыток ударов от Эзе снова в поединке сошлись Вуд и Хендерсон. Неожиданно. Почему? Ибо дальний удар нападавшего летел на, казалось бы, удобной высоте для голкипера и не на чрезвычайной скорости. Но Дин не смог парировать выстрел и срезал мяч в ворота. Пятый гол для 32-летнего форварда в последних шести матчах, включая сборную. Крис снова в игре.

Еще дважды к финальному свистку вступали оба голкипера в игру, но без геройства – эпизоды для вратарей уровня АПЛ. "Кристал Пэлас" хоть и больше пытался контролировать ситуацию после перерыва, но лучше организовывал игру в финальной трети поля "Ноттингем". Гол тому подтверждение, пусть он и на совести голкипера тоже.

Тем временем "лесники" поднялись на восьмую позицию. “Кристал Пэлас” все еще находится в зоне вылета. На поле были практически равные команды, но разница в положении в турнирной таблице очень ощутима…

"Ноттингем Форест" – "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Вуд 65

"Ноттингем Форест": Селс – Айна, Миленкович, Мурилло, Морено (Морату 78) – Йейтс, Домингес – Эланга (Жота Силва 63), Э. Андерсон (Н. Уильямс 78), Хадсон-Одой (Соса 84) – Вуд (Авонии 84)

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Чалоба, Лакруа, Гейи ​​– Муньос, Хьюз (И. Сарр 74), Лерма, Митчелл (Шлупп 74) – Камада (Агбинон 88), Эзе – Нкетиа (Матета 67)

Предупреждения: Э. Андерсон 60, Домингес 69 – Лерма 6, Камада 42, Муньос 90+6