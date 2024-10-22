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Бойфренд Рианны, рэпер A$AP Rocky, хочет приобрести английский клуб за 15 млн фунтов стерлингов

Англия

Наверное следуют примеру актера Райана Рейнольдса

Бойфренд Рианны, рэпер A$AP Rocky, хочет приобрести английский клуб за 15 млн фунтов стерлингов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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A$AP Rocky - известный американский рэпер и музыкальный продюсер, над которым идет суд, поскольку его обвиняют в убийстве друга детства и коллеги-рэпера A$AP Relli. Суд должен состояться в Лос-Анджелесе позже в этом месяце. Rocky, который имеет сыновей Рза и Риот от певицы Рианны, не признал себя виновным по двум обвинениям в нападении с полуавтоматическим огнестрельным оружием. Впрочем, рэпер успевает заниматься еще и спортивными делами.

Как сообщает The Sun, A$AP Rocky намерен приобрести клуб второй английской лиги "Транмер Роверс". Рэпер является частью инвестиционной группы во главе с известным юристом Джо Такопиной, который возглавляет предложение о поглощении. Компания хочет приобрести 80 процентов акций клуба из Биркенхеда, принадлежащего бывшему главе FA Марку Палиосу, примерно за 15 млн фунтов стерлингов. Также появились слухи, что для телевизионного гиганта Disney+ может быть заказан документальный фильм о "Транмер" в стиле "Добро пожаловать в Рексем".

Юрист Джо Такопина планирует использовать своих друзей-знаменитостей для повышения интереса к клубу в США, что повысит его стоимость, если он решит впоследствии продать его. Он наблюдал за превращением "Рексема" из аутсайдера в лидера Первой лиги под руководством звезд первой величины Райана Рейнольдса и Роберта Макелгенни, которые приобрели валлийский клуб в 2020 году.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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