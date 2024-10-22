Один из аутсайдеров Премьер-лиги близок к увольнению своего тренера

"Саутгемптон" имеет ужасный старт в этом сезоне - 19-е место и одно очко после восьми туров чемпионата. В выходные "святые" потерпели болезненное домашнее поражение от "Лестера", которые сумели во втором тайме отыграть два пропущенных мяча (2:3).

Как сообщает Football Insider, этот результат может стать последней каплей терпения руководства "Саутгемптона" и в конце концов принять решение об увольнении главного тренера Расселла Мартина. В этом сезоне "святые" пропустили 18 мячей, а по три мяча им уже забивали "Кардифф", "Брентфорд", "МЮ", "Борнмут", "Арсенал" и "Лестер". Их стиль игры сзади оставляет их открытыми в обороне и это способствовало отсутствию успеха в этом сезоне. Несмотря на постоянные ошибки в игре, Мартин остается решительно настроенным продолжать играть в том же стиле, который принес им повышение в классе из Чемпионшипа.

Добавим, что следующий матч "Саутгемптон" проведет 26 октября на выезде против "Манчестер Сити".