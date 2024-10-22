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Клубы АПЛ проявляют интерес к плеймейкеру Зальцбурга

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Австрийцы могут продать своего игрока зимой

Клубы АПЛ проявляют интерес к плеймейкеру Зальцбурга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хотя "Зальцбург" не выглядит в начале этого сезона достаточно крепкой силой, как это было в течение последних нескольких лет (четвертое место в чемпионате и ноль очков в Лиге чемпионов), однако некоторые футболисты продолжают демонстрировать яркую игру в команде.

По информации Caught Offside, "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" проявляют интерес к плеймейкеру "красных быков" Оскару Глуху. "Зальцбург" может открыть двери для продажи в январе этого года, если будут подходящие деньги, причем клуб готов выслушать предложения в районе 35 млн евро, в то время, как сам игрок также открыт для перехода в Премьер-лигу. Пока что неизвестно, сделает ли кто-то из заинтересованных клубов своим приоритетом подписать этого игрока в январе, но можно предположить, что стоит внимательно следить за ситуацией вокруг израильтянина.

Добавим, что в этом сезоне Оскар Глух провел 14 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.

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Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Александр Гресь
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