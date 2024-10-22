Клубы АПЛ проявляют интерес к плеймейкеру Зальцбурга

Хотя "Зальцбург" не выглядит в начале этого сезона достаточно крепкой силой, как это было в течение последних нескольких лет (четвертое место в чемпионате и ноль очков в Лиге чемпионов), однако некоторые футболисты продолжают демонстрировать яркую игру в команде.

По информации Caught Offside, "Арсенал", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" проявляют интерес к плеймейкеру "красных быков" Оскару Глуху. "Зальцбург" может открыть двери для продажи в январе этого года, если будут подходящие деньги, причем клуб готов выслушать предложения в районе 35 млн евро, в то время, как сам игрок также открыт для перехода в Премьер-лигу. Пока что неизвестно, сделает ли кто-то из заинтересованных клубов своим приоритетом подписать этого игрока в январе, но можно предположить, что стоит внимательно следить за ситуацией вокруг израильтянина.

Добавим, что в этом сезоне Оскар Глух провел 14 матчей, где отметился 5 голами и 3 ассистами.