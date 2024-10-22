Форвард МЮ рассматривает возможность возвращения в Серию А

Джошуа Зиркзе перешел летом в "МЮ" за 36 млн фунтов стерлингов. Эрик тен Хаг ставил нападающего в основе в начале сезона из-за травм других игроков в атакующей линии, однако позже рулевой "красных дьяволов" стал выпускать новичка со скамейки запасных.

По информации Calcio Mercato, Джошуа Зиркзе начинает сожалеть о выборе, который он сделал прошлым летом, отдав предпочтение "манкунианцам" перед несколькими итальянскими клубами, но не только. Считается, что голландец рассматривает возможность вернуться в Серию А, возможно даже уже в январе. Позиция "МЮ" относительно такого сценария пока неизвестна. Среди претендентов на нападающего английского клуба называют "Ювентус" и "Милан". Наставник "старой синьоры" Тьяго Мотта знает способности 23-летнего нидерландца, которого он тренировал в "Болонье" и ищет игрока с его характеристиками. Что касается "россонери", то этот клуб также является большим поклонником этого футболиста, однако он не рассматривает как приоритетное место для возможного продолжения карьеры.

Добавим, что в этом сезоне Джошуа Зиркзе провел 11 матчей и отметился одним забитым мячом.