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Арсенал планирует трансфер звездного нападающего Брентфорда
Форвард интересует канониров после впечатляющего начала сезона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" стремится усилить состав команды в ближайшее трансферное окно. В частности, "канониры" ищут игрока на позицию правого вингера. Клуб планирует трансфер звездного нападающего "Брентфорда" после впечатляющего начала сезона.
Считается, что универсальность и разноплановость нападающего "Брентфорда" Бриана Мбемо может стать ключевым фактором для "Арсенала", поскольку Мбемо может играть не только в центре нападения, но и на фланге. Летом этого года его связывали с переходом в "Ливерпуль" за 40 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент также известно об интересе к Мбемо со стороны "Астон Виллы".
В этом сезоне Бриан Мбемо уже забил шесть голов в восьми матчах чемпионата Англии. Всего на его счету 28 голов и 21 ассист за "пчел" в 106 матчах в АПЛ.
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