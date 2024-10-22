  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Экс-наставник Боруссии Д - основной кандидат на должность главного тренера клуба АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-наставник Боруссии Д - основной кандидат на должность главного тренера клуба АПЛ

Англия
Обновлено

Специалист на данный момент остается без работы

Экс-наставник Боруссии Д - основной кандидат на должность главного тренера клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Боруссии Дортмунд" Эдин Терзич является основным кандидатом на должность менеджера "Вест Хэма", если лондонский клуб решит уволить Хулена Лопетеги.

41-летний немецкий специалист имеет отличную репутацию в "Вест Хэме", где он уже работал в 2015-2017 годах помощником главного тренера Славена Билича. Известно, что Терзич готов принять новый вызов.

Читайте такжеОдин из трех тренеров может возглавить Милан после увольнения Фонсеки

"Милан" ранее интересовался Эдином Терзичем, он уже общался с их советником клуба Златаном Ибрагимовичем.

Напомним, что Эдин Терзич работал в дортмундской "Боруссии" на различных должностях в клубе, начиная с 2018 года. В прошлом сезоне он смог дойти с немецким клубом до финала Лиги чемпионов, где его команда проиграла мадридскому "Реалу" (0:2).

По теме
yellow-arrow
Зинченко рассказал, как сорвал тренировку Ман Сити из-за конфликта с Гвардиолой
yellow-arrow
Арсеналу предложили выгодный вариант с подменой для Букайо Сака
yellow-arrow
Арсенал планирует трансфер звездного нападающего Брентфорда
Боруссия (Дортмунд) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эдин Терзич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости