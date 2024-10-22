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Экс-наставник Боруссии Д - основной кандидат на должность главного тренера клуба АПЛ
Специалист на данный момент остается без работы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Боруссии Дортмунд" Эдин Терзич является основным кандидатом на должность менеджера "Вест Хэма", если лондонский клуб решит уволить Хулена Лопетеги.
41-летний немецкий специалист имеет отличную репутацию в "Вест Хэме", где он уже работал в 2015-2017 годах помощником главного тренера Славена Билича. Известно, что Терзич готов принять новый вызов.
"Милан" ранее интересовался Эдином Терзичем, он уже общался с их советником клуба Златаном Ибрагимовичем.
Напомним, что Эдин Терзич работал в дортмундской "Боруссии" на различных должностях в клубе, начиная с 2018 года. В прошлом сезоне он смог дойти с немецким клубом до финала Лиги чемпионов, где его команда проиграла мадридскому "Реалу" (0:2).
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