Экс-наставник Боруссии Д - основной кандидат на должность главного тренера клуба АПЛ

Бывший главный тренер "Боруссии Дортмунд" Эдин Терзич является основным кандидатом на должность менеджера "Вест Хэма", если лондонский клуб решит уволить Хулена Лопетеги.

41-летний немецкий специалист имеет отличную репутацию в "Вест Хэме", где он уже работал в 2015-2017 годах помощником главного тренера Славена Билича. Известно, что Терзич готов принять новый вызов.

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"Милан" ранее интересовался Эдином Терзичем, он уже общался с их советником клуба Златаном Ибрагимовичем.

Напомним, что Эдин Терзич работал в дортмундской "Боруссии" на различных должностях в клубе, начиная с 2018 года. В прошлом сезоне он смог дойти с немецким клубом до финала Лиги чемпионов, где его команда проиграла мадридскому "Реалу" (0:2).