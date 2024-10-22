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Арсеналу предложили выгодный вариант с подменой для Букайо Сака
Клуб размышляет над возможным трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine
В конце летнего трансферного окна "Арсенал" арендовал Рахима Стерлинга. "Челси" готовы продать своего вингера "канонирам" за сумму, ниже его трансферной стоимости.
В "Арсенале" размышляют над возможностью подписания 29-летнего Рахима Стерлинга из "Челси" на постоянной основе. Известно, что "синие" хотят продать вингера сборной Англии примерно за 30 миллионов евро, но "канониры" оценивают нападающего в 18 миллионов, что может привести к началу переговоров между клубами.
Отметим, что авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает Стерлинга в 35 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне Стерлинг появился на поле в шести матчах "Арсенала" во всех турнирах и уже отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
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